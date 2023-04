Jackass-ster Bam Margera krijgt straatverbod vanwege doodsbedreigingen

De 28-jarige Daniel Cardenas beweert dat Margera hem vorige maand heeft bedreigd in zijn huis. Inmiddels heeft Margera een straatverbod opgelegd gekregen. Hij mag niet in de buurt van Cardenas of zijn huis komen. In juridische documenten in handen van TMZ staat dat Margera het huis van Cardenas zou zijn binnengedrongen, hem uit zijn slaap zou hebben ontwaakt en hebben gedreigd hem te doden. Volgens Cardenas vertelde Margera hem dat hij twaalf uur had om zijn huis te verlaten, anders zou Margera hem vermoorden met zijn boksbeugels.