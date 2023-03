Jack van Gelder betrokken bij twee incidenten in NOS-onderzoek: ‘Misplaatste grap’

Met videoOver Jack van Gelder zijn bij de externe vertrouwenspersonen van de NOS minstens twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag gedaan. De presentator, die tientallen jaren actief was bij NOS Sport, kwam er donderdag in de SBS 6-talkshow HLF8 zelf mee naar buiten, omdat de meldingen ook terugkomen in een aanstaand Volkskrant -artikel hierover.

De eerste situatie gaat volgens Van Gelder over een incident waarbij een collega-presentatrice hem in 2011 of 2012 belde toen hij in bad zat. ,,Een opmerkelijk verhaal. Zij vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap, alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen, zo blijkt.”

Van Gelder heeft dat nooit gemerkt en heeft later naar eigen zeggen gewoon met haar samengewerkt, ook bij Ziggo Sport. ,,Het was misschien een misplaatste grap”, geeft hij toe. De presentator heeft via Twitter inmiddels zijn excuses aangeboden. ,,Ik heb je niet willen kwetsen of afschrikken.Gelukkig gaf ze me twee, drie uur een reactie. ‘Ontzettend fijn dat je dit vertelt, ik waardeer dit'. “

De excuses zijn volgens hem ook aanvaard. Van Gelder zegt dat de Volkskrant de bewuste presentatrice ‘met naam en toenaam’ zal noemen maar dat hij dat niet wil doen.

Bij het tweede incident zou Van Gelder tegen een vrouwelijke collega ‘hoer, trut of andere bewoordingen’ hebben gezegd. ,,Hoer is misschien wat hard maar oké, maar ik weet niet of ik dat daadwerkelijk heb gezegd.”

Dit gebeurde in 2012 na een hoogopgelopen discussie over wie er namens NOS Sport naar het EK voetbal in Polen en Oekraïne zou gaan. ,,We zeggen allemaal wel eens wat in een opwelling”, zei Van Gelder daarover. De 72-jarige presentator vindt het vreemd dat de vertrouwenspersonen hem nog niet hebben benaderd of het ook echt zo is gegaan. ,,Maar hoe ik het nu vertel, zo is het gegaan. En ik zal dat ook niet anders vertellen", aldus Van Gelder die geen excuses heeft gemaakt. ,,We zeggen allemaal wel eens wat in een opwelling. Als het zo is overgekomen vind ik dat uitermate vervelend, maar tegenwoordig is alles grensoverschrijdend, terwijl we geen normen en waarden meer hebben in onze maatschappij. Ik vind dit niet grensoverschrijdend.”

