Jack Osbourne viert zestien jaar zonder verslavingen

Het afgelopen jaar was het moeilijkste uit het leven van Jack Osbourne (33). Dat vertelde de voormalige realityster gisteren in een Instagrampost ter gelegenheid van zijn afkickjubileum. Het was precies zestien jaar geleden dat de zoon rocker Ozzy en zijn echtgenote Sharon voor het laatst toegaf aan zijn verslaving.

De zoon van Sharon en rocker Ozzy scheidde afgelopen jaar van zijn vrouw Lisa, met wie hij zes jaar getrouwd was. Samen hebben ze drie dochters: Pearl (7), Andy (3) en Minnie (14 maanden). ,,Het was veruit het moeilijkste jaar, maar ik heb zoveel geleerd over mezelf”, meldt Jack. ,,Goede, maar ook minder goede dingen. Maar ik heb het allemaal nuchter gedaan zelfs toen ik zoveel pijn en verdriet had.”

De realityster raakte in zijn tienerjaren verslaafd aan pijnstillers. Op zijn zeventiende liet hij zich opnemen in een afkickkliniek. ,,Als iemand me toen had verteld waar ik zou staan op m'n 33e, dat ik dan al zestien jaar lang nuchter zou zijn, dan had ik diegene uitgelachen.”

Jack heeft niet alleen zijn eigen verslaving onder controle gekregen, hij is ook belangrijk geweest in de ontwenning van zijn zusje Kelly. Zij bedankte hem daar afgelopen zomer voor op social media. ,,Ik wil mijn broer Jack Osbourne bedanken. Hij nam een jaar geleden de telefoon op en hees me weer omhoog nadat ik was gevallen, zonder te oordelen. Hij heeft me bij de hand genomen en door het hele proces geleid”, aldus de presentatrice.

