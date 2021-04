Jaarlijks feestje Witte Huis-pers gaat weer niet door

Vorig jaar werd het evenement eerst uitgesteld, en toen afgeblazen vanwege de coronacrisis. Destijds was comedian Kenan Thompson al aangekondigd als presentator van de avond. Dit jaar had de organisatie uit voorzorg nog geen host vastgelegd.

De drie edities daarvoor werden voor het eerst sinds begin jaren 80 niet bijgewoond door de president. Donald Trump, van wie bekend is dat hij er slecht tegen kan als er grappen over hem worden gemaakt, zegde standaard af en noemde de avond eens ‘zo saai’. De laatste president voor hem die afhaakte, was Ronald Reagan in 1981. Hij kwam niet omdat hij herstelde van de aanslag op zijn leven, maar gaf een speech via de telefoon.