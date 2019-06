Jaar na ontdekken ernstige ziekte bij dochtertje zijn Chantal Bles en Robert Doornbos terug in Disney

Chantal Bles deelt vandaag een filmpje waarin ze in een speciale prinsessenbus versierd voor haar dochtertje Jada instappen. Hiermee vertrekken ze naar Parijs voor een tripje naar Disneyland. ,,Vandaag is het een heel bijzondere dag. Een mijpaal!”, schrijft ze er enthousiast bij. ,,Ruim een jaar geleden ging ik samen met Jada naar Disney. Een week na thuiskomst kwamen wij erachter dat Jada ernstig ziek was. Na ruim een jaar vechten maken we nu opnieuw een droomreis naar Disney.”



Vorig jaar werd bij Jada een grote niertumor met uitzaaiingen ontdekt. Een zware behandeling volgde. Chantal hield haar volgers op de hoogte tijdens dit moeilijke traject. Die tumor werd, samen met uitzaaiingen, afgelopen juni verwijderd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Jada onderging daarna chemotherapie om de uitzaaiingen te bestrijden; de laatste behandeling vond in januari van dit jaar plaats.



Een grote opluchting volgde voor Chantal en Robert halverwege vorige maand. Hun kleine meid officieel gezond verklaard. ,,Jada is schoon en gezond. We zijn de gelukkigste ouders ter wereld", schreef Chantal toen op Instagram.



Robert en Chantal hebben naast Jada ook zoontje Josh, die afgelopen juli ter wereld kwam.