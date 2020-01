Jaap Reesema: Ik sliep en at niet uit schuldgevoel na Yolanthe-opmerking

Dat vertelt Reesema vandaag in de nieuwe aflevering van de Zelfspodcast , waarin hij wekelijks het leven doorneemt met Op1 -presentator Sander Schimmelpenninck. In dezelfde podcast sprak het duo onlangs over Yolanthe, die het zogenoemde ‘snoepje van de week’ was. Reesema zei haar vroeger aantrekkelijk te hebben gevonden, maar te betreuren dat ze cosmetische ingrepen zou hebben ondergaan. ,,Ik heb haar dus nog een keer in het echt gezien na alle verbouwingen. Nou, dat is gewoon verminking’’, zei hij onder meer. De zanger kreeg naar eigen zeggen veel kritiek na de uitlatingen, die ook meerdere nieuwssites haalden. Daar had hij zelfs lichamelijk last van, vertelt hij vandaag. ,,Ik heb me daar ontzettend klote over gevoeld, maar echt fysiek. Ik kon niet eten. (...) Ik had er buikpijn van’’, aldus Jaap. De ophef viel zo slecht omdat hij naar eigen zeggen normaal nooit ruzie heeft. ,,Ik heb dan het idee dat de hele wereld tegen mij is, dat ik iets heel ergs heb gedaan. Dus dan kan ik ook niet meer relativeren wat ik nou echt heb gezegd. (...) Dan ben ik heel streng voor mezelf, ik slaap niet, ik slaap heel slecht.’’

Gaaf doen

In de podcast legt het duo uitgebreid uit in welke context de seksistische uitspraken volgens hen moeten worden gezien. Hun conclusie: de uitlatingen pasten in de sfeer van het gesprek, maar ze moeten voortaan wel beter nadenken.



,,Wij hebben dat gewoon gezegd hier in een sfeer, bij jou in de keuken, beetje stoeremannenpraat, beetje gaaf doen, beetje lomp. En er eigenlijk niet over nagedacht wat voor consequenties dat heeft’’, aldus Jaap. ,,Mijn voornaamste ding is: als ik daar iemand mee heb gekwetst, vind ik dat erg. Want ik wil dat helemaal niet. Zo ben ik niet, ik ben een lieve, aardige gozer die nooit ruziemaakt, ik heb nooit ruzie.’’



Hij betreurt zijn uitspraken over het uiterlijk van Yolanthe en benadrukt helemaal niet te weten of ze echt is geopereerd. Maar de ‘aftrekmateriaal’-opmerking vindt hij niet verkeerd. ,,Want dat is gewoon zo. We zijn allemaal zestien geweest en meisjes werden ook opgewonden van jongens. (...) Je moet echt wel wat kunnen zeggen.’’



Al met al was het ‘niet handig’ en gingen ze ‘een grens over’, aldus Schimmelpenninck. Beide heren hebben inmiddels hun excuses aangeboden. Yolanthe Cabau heeft niet publiekelijk op de ophef gereageerd.