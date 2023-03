J.K. Rowling verdient weer een pluim na deze spannende detectiveserie op HBO Max

Huwelijk van Maarten en Richelle uit Married at first sight gestrand: ‘Verliefd­heid was er niet’

Het huwelijk van Married at first sight-deelnemers Maarten en Richelle heeft het niet overleefd, ondanks dat de twee woensdagavond in de finale van het programma voor elkaar kozen. In gesprek met RTL-verslaggever Aran Bade stelt Richelle dat de verliefdheid niet is gekomen. ,,Het bleef voor mij meer vriendschappelijk.”