J.K. Rowling verdedigt Johnny Depp na kritiek

Ontslagen Sylvie Meis: Duitse tv-kijkers zijn nog lang niet van me af

7 december Presentatrice Sylvie Meis (39), de recent aan de kant werd gezet door de Duitse zender RTL, piekert er niet over om haar tv-carrière in Duitsland te beëindigen. ,,Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik gewoon doorga en alweer over andere dingen nadenk. Ik zou zeggen: houd me in de gaten en het recht zal zegevieren'', vertelt Meis aan de Duitse tabloid Gala. ,,Duitsland is nog lang niet van me af.''