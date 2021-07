J.K. Rowling kreeg ‘honderden’ bedreigingen na uitspraak over transgenders

‘Onbevreesd en strijdbaar’: pagina­groot rouwbe­richt van kinderen Peter R. de Vries in kranten

17 juli De rouwpagina’s zijn in de meeste grote Nederlandse kranten zaterdag overwegend gevuld met berichten voor Peter R. de Vries. ,,De meest fantastische vader die een mens kan wensen”, zo omschrijven zijn kinderen hem in een paginagroot overlijdensbericht dat in het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en Trouw staat.