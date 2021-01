Ivo Niehe: Zolang je plannen maakt, word je niet oud

Wat is het grootste misverstand over u?

,,Dat is de laatste twee, drie jaar wel uit de weg geruimd. Er is een prettig soort waardering ontstaan uit een bepaalde hoek die er voorheen nooit was. Ook inhoudelijk belangrijke mensen zijn nu bereid in de TV Show te komen. Politici en mensen uit het bedrijfsleven. Dat gold voor Wopke Hoekstra met zijn vrouw, het echtpaar Knoops en zeker ook voor Frits van Eerd, de baas van Jumbo. Hij zei: ‘Grote interviews als dit, dat doe ik normaal niet, maar bij jou wel.’