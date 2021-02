Ivo Niehe over zijn borstenvraag in Britney-docu: ‘Context kwam makers niet goed uit’

De documentaire Framing Britney Spears heeft flink wat stof doen opwaaien. Niet alleen de zangeres, ook onze eigen Ivo Niehe staat plots flink in de schijnwerpers. In de documentaire zit een fragment waarin talkshowhost Niehe de dan 17-jarige popster vraagt naar haar borsten. De 74-jarige tv-maker is flink gepikeerd, omdat de beelden 22 jaar later ‘zonder context’ rondgaan. Hij wil eenmalig reageren.

Eigenlijk heeft Ivo Niehe helemaal geen zin om iets te zeggen over het oude fragment, dat nu de ronde doet. In de documentaire Framing Britney Spears is te zien hoe de Nederlandse talkshowhost in een interview met de dan pas 17-jarige superster begint over haar borsten. Er was destijds veel te doen om een mogelijke borstvergroting van Spears, de roddelpers schreef daar veelvuldig over. Niehe vroeg de zangeres onder meer wat ze van borstimplantaten in het algemeen vindt.



Door de documentaire, waarin Niehe vrouwonvriendelijk wordt genoemd, gaan de beelden rond op sociale media. Dat laatste gebeurde de afgelopen maanden vaker, maar vandaag deelt Yashar Ali van de Huffington Post het fragment op Twitter en dat is inmiddels al 226.000 keer bekeken. De reacties zijn veelal hetzelfde: ‘Dit breekt mijn hart’, ‘walgelijk’ en ‘dit maakt me ziek'.

Schandalig

Ivo Niehe wil eigenlijk liever niet reageren op alle commotie, maar besluit eenmalig een uitzondering te maken. Zijn statement:



,,Ik heb negentien jaar geleden al een reactie gegeven. Na alle publicaties (ook op de voorpagina’s van Nederlandse kranten) over het plotselinge, schijnbaar opvallend veranderde uiterlijk van Britney Spears, de zes pagina’s in het blad Rolling Stone (waar alle gedoe mee begon) en na Britneys boze reactie in een aantal voorafgaande interviews in andere landen, spraken we af haar een serieuze kans te geven op een reactie op alle commotie. Wat vond ze als 17-jarige Amerikaanse van plastische chirurgie?’’



,,Britney maakte er dankbaar en uitgebreid gebruik van. Maar ja, dat kwam de documentairemakers natuurlijk niet uit, dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld omdat we het er juist niet over wilden hebben. Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend. De sfeer na afloop van het interview was goed, het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek (ik heb het voor de zekerheid nog integraal teruggekeken) en aansluitend een als altijd door Egbert van Hees top geregisseerd optreden.”

‘Een normaal leven’

Intussen heeft Britney Spears gisteravond ook gereageerd op de docu Framing Britney Spears. De zangeres liet op Twitter onder meer weten dat ze probeert een normaal leven te leiden. Britney deelde een een video van een optreden en schreef daarbij: ,,Ik kan haast niet geloven dat dit al drie jaar geleden is. Ik zal altijd van het podium blijven houden, maar ik neem nu de tijd om te leren en een normaal persoon te zijn. Ik hou ervan om van de gewone dagelijkse dingen te genieten.”

In een latere tweet vervolgde ze: ,,Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn idee over het verhaal van andere mensen. We hebben allemaal zulke verschillende, prachtige levens. Maar denk eraan dat hoe goed je het leven van iemand ook denkt te kennen, dat niets kan zijn vergeleken met hoe die persoon achter de schermen echt leeft.”

