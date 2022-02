Italiaanse songfestivalinzending breekt record op Spotify

Brividi werd woensdag, op de dag van uitkomst, bijna 3,4 miljoen keer beluisterd in Italië, wat een dagrecord is in het Zuid-Europese land. Ook in de dagen daarna werd het nummer miljoenen keren aangeklikt. In andere landen zoals Spanje, Duitsland en België wordt het nummer ook al volop beluisterd. In Zwitserland en Litouwen staat het nummer zelfs op nummer 1 in de Spotify-lijst. Niet eerder wist een songfestivalinzending al voor het festival zo’n impact te maken buiten het land van herkomst.