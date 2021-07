Italiaans sprookje Melvin dreigt in te storten: tattoos zijn breekpunt voor Debbie

B&B vol liefdeDeelnemer Melvin (28) krijgt morgen waarschijnlijk een donderslag bij heldere hemel te verwerken in B&B vol liefde . Hij is helemaal klaar voor een Italiaans avontuur met Debbie, maar die bleek vanavond juist zijn vertrek te plannen. De man van haar dromen heeft immers geen tattoos. ,,Ik heb altijd gezegd: ik wil George Clooney.’’

,,Je kijkt een beetje verliefd’’, zei de vader van Melvin tijdens een videobelletje. Dat kon wel kloppen, zei z’n zoon vanuit Salerno, waar de vrijgezelle Debbie haar bed and breakfast runt.

Net als een stel andere B&B-eigenaren ontvangt ze in het RTL 4-programma een reeks aanbidders, in de hoop de liefde van haar leven te vinden. Melvin zag het wel voor zich. Zijn lichaam zit niet voor niets vol met tatoeages in Italië-thema. En hoewel Debbie hem tot nu toe vooral had ingezet als klusjesman, hoopte hij nog steeds vurig op de volgende stap: een inhoudelijk gesprek.

Dat voerde Debbie (31) liever met haar vriendin Nathalie, bij wie ze op de koffie ging. ,,Weet je wat ik denk bij Melvin? Hij heeft best wel veel tattoos’’, concludeerde ze na hun zesdaagse samenzijn. Denkend aan haar droomman ziet ze juist geen lichaamsinkt. En eigenlijk sowieso geen Melvin.

Volledig scherm De ogen van Melvin lichtten op toen hij over het avontuur sprak. © RTL

Een soort broertje

,,Hij is niet iemand waar ik echt voor warm zou lopen’’, aldus Debbie. ,,Hij is heel aardig, heel lief, heel schattig. Hij doet echt ontzettend zijn best. Qua uiterlijk en qua innerlijk... Het is niet een man die ik naast me zie staan.’’ Dat heeft vooral met zijn ‘fisico’ te maken, verwees ze in het Italiaans naar zijn uiterlijk. ,,Ik heb altijd gezegd: ik wil George Clooney. Er zit niet meer dan dit in. Hij is meer een soort broertje, vriendschappelijk.’’

Ze nam zich voor om hem na het avondeten apart te nemen en het nieuws te vertellen. Hij zou dan wel de rest van de week mogen blijven, zodat hij een feestdag in het weekend kon meemaken. Voor eenzaamheid hoefde Debbie niet te vrezen, want Melvins concurrent Pascal was er ook nog. Met hem zag ze zichzelf trouwens ook niet oud worden, maar naar huis hoefde hij niet. Hij kon mooi samen met Melvin het bed opmaken voor Jelmer, haar derde bewonderaar die in de uitzending van vanavond arriveerde.

Quote Ik ben hier met een doel heen gekomen en dat heb ik nog niet gehaald Melvin

Die had het duidelijk ook geloofd als Melvin en Pascal werknemers van Debbie bleken te zijn. ,,Beetje streng, voor de heren?’’ vroeg hij voorzichtig, toen Debbie opmerkte dat de twee haar glazen tafel niet goed hadden gepoetst. ,,Ik vind het heel leuk hoe open ze is, hoe ze hier door de bed and breakfast loopt, dat vind ik heel aantrekkelijk’’, zei hij achteraf. ,,Maar dat hele zakelijke, daarvan moet ik wel uitzoeken of het bij me past.’’

Melvin, in het dagelijks leven werkzaam bij een technische storingsdient, wist het antwoord wel. Hij was niet bang voor Jelmer, die volgens hem veel te rustig is voor Debbie. Hoezeer hij de bui niet zag hangen, bleek wel toen hij naast Pascal tegen de camera sprak. ,,Ik ben hier met een doel heen gekomen en dat heb ik nog niet gehaald. En ik begin nu net een beetje het gevoel te krijgen dat het stapjes omhoog gaat. Ik heb er geen zin in dat iemand dat komt verstoren. Dus ook jij niet, dan weet je het alvast.’’

Quote Melvin is niet iemand waar ik echt voor warm zou lopen Debbie

Mis een bepaalde klik

In een korte vooruitblik naar de uitzending van morgen stond zijn gezicht heel anders. Het lijkt er sterk op dat Debbie de daad bij het woord voegt. ,,Het is best wel heel gezellig geweest de afgelopen dagen, maar ik mis een bepaalde klik ofzo’’, hoorden kijkers haar nog net zeggen.

Die waren sowieso blij dat dé smaakmaker van dit seizoen na twee Debbie-loze avonden weer in de show zat. De afgelopen dagen twitterden kijkers zelfs over haar omdat ze haar zo misten. Ook vanavond waren het programma én haar naam trending topic:

