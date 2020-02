Israël stuurt The Next Star-talent naar Eurovisie Songfestival

Eden, geboren en opgegroeid in Jeruzalem, won de finale van de populaire tv-show The Next Star 2020 en werd zo automatisch de Israëlische inzending voor het songfestival. Het programma is in Israël de meest bekeken talentenjacht. De winnaar mag al enkele jaren naar het songfestival, zo ook in 2018 toen Netta uiteindelijk met het liedje Toy het songfestival naar Israël haalde.

In de komende weken wordt in een apart programma een liedje gekozen voor Eden. Ze gaat in totaal vier nummers zingen waar het publiek en een jury een oordeel over mag vellen. De finale is op 3 maart.

Het deelnemersveld voor het songfestival begint ondertussen langzaam vorm te krijgen. In de komende weken moeten alle overige landen hun act bekendmaken. Begin maart is jaarlijks de deadline. Namens Nederland doet Jeangu Macrooy mee.