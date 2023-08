‘Is Walter echt voor de liefde geselecteerd in B&B vol liefde?’

Rob Kemps gaat tv-programma maken met Bouke ‘Elvis’ Scholten

Zanger en programmamaker Rob Kemps (37) gaat een programma maken met Bouke Scholten, de zanger die afgelopen februari grote bekendheid kreeg dankzij het programma The tribute: Battle of the bands. Bouke & zijn The ElvisMatters Band wonnen toen de zangcompetitie voor het oog van 1 miljoen kijkers.