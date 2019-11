Is Peter van der Vorst wel geschikt als RTL-baas?

Paniek bij RTL. Na Jan Houdt Hoop moet Peter van der Vorst met De Villa voor de tweede keer in korte tijd een programma van de buis halen. Voor de derde keer zelfs, als je Het Spijt Me meerekent.



Hoewel het debacle rond de ultraplatte quiz Jan Houdt Hoop nog redelijk onschuldig was, vertoont het veel overeenkomsten met de jongste rel rond De Villa, die draait om kwalijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er tekent zich namelijk een patroon af dat Peter van der Vorst, eindverantwoordelijke voor alle programma’s bij RTL, geen idee heeft wat hij precies op de zenders smijt. En dat is even verwerpelijk als zorgwekkend.