‘Is deze serie wel te kijken voor mannen met baard en pils op de bank?’

Goes legt uit dat het inderdaad bedoeld is voor ‘young adults’, maar dat het verhaal verrassend interessant is en dat hij er zo doorheen was. Meer over deze serie, hoor je in de aflevering. Ook worden er nog een aantal andere series besproken, waaronder: Dix Pour Cent van Netflix, A Discovery of Witches van Videoland en Bling Empire van Netflix. Daarnaast gaan Goes en Heezen door het aanbod van het nieuw te lanceren onderdeel van Disney+ heen, genaamd Star.