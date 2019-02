Is actuele foto van slanke Nikkie de Jager de realiteit?

Hoe dan ook stelde de inmiddels afgevallen Wie is de mol?-deelneemster onlangs in glossy Beau Monde dat ze het roer drastisch heeft omgegooid. De Brabantse traint zich volgens eigen zeggen helemaal suf in haar eigen gymruimte waar vooral de loopband favoriet zou zijn. ,,Daar sta ik bijna elke dag een halfuur op.’’ Ook is de YouTube-ster veel minder gaan eten. ,,Het lijkt of ik een psychische maagverkleining heb gehad waardoor ik het gevoel heb sneller vol te zitten.’’ En, in een eigen post op Instagram: ,,Ik heb een omslagpunt bereikt. Het begon met een gevoel dat er niks veranderde, tot een moment waarop ik besefte hoe ver ik kan komen. Soms moet je je eigen inspiratie zijn.’’