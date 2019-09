Irritaties lopen op in Chateau Meiland: huisvriendin Caroline terug naar Nederland

De geruchten gingen de hele dag al dat Caroline had besloten terug te keren naar Nederland. Op een vraag vanochtend van deze site, antwoordde Martien Meiland telefonisch nog: ,,Allemaal gezeik weer in de bladen. Er is niets aan de hand. Dag!’’ Hij verwees daarbij door naar zijn management, maar dat was de hele dag niet bereikbaar. Ook de persdienst van SBS besloot niet te reageren op diverse telefoontjes en bracht het nieuws uiteindelijk in het eigen Shownieuws.



Daar vertelt een voorlichter: ,,Wij hebben haar beslissing te respecteren en wij wensen Caroline alle geluk. Caroline is voorlopig nog te zien in Chateau Meiland bij SBS6.” Martien en Caroline waren samen verantwoordelijk voor het avondeten in het chateau, daarbij waren er vaak irritaties te zien. Gisteren was nog te zien hoe de twee ruzieden met elkaar.