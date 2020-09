Irritatie in bioscoopwereld over Mulan

Soldaat van Oranje vandaag terug in theater, maar: ‘Elke voorstel­ling verlies’

2 september Na zes maanden gaan vandaag de deuren van de TheaterHangaar in Katwijk weer open voor publiek. Voor het eerst sinds 11 maart wordt er een voorstelling van de musical Soldaat van Oranje opgevoerd. Het stuk is ook de eerste grote productie in het land die weer opstart.