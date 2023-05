Iron Maiden weer niet in Rock and Roll Hall of Fame, George Michael wel

,,De waarheid is dat bij allen die zijn genomineerd, de kans groot is dat ze uiteindelijk binnen zullen komen. Sterker nog, ik denk dat het uiteindelijk wel 90 procent kan zijn”, citeert de muzieksite NME de baas van de Rock and Roll Hall of Fame, Greg Harris. Onlangs bleek dat de heavymetalband het op drie na hoogste resultaat had behaald bij de jaarlijkse fanstemming, met 449.682 stemmen.

De enige fanfavoriet die de lijst wel haalde was George Michael, terwijl Cindy Lauper, Warren Zevon en Soundgarden werden geschrapt. Iron Maiden-frontman Bruce Dickinson zelf lijkt zich er niet druk over te maken. ,,Rock-’n-roll-muziek hoort niet thuis in een mausoleum in Cleveland. Het is een levend, ademend ding, en als je het in een museum plaatst, is het dood. Het is erger dan verschrikkelijk, het is vulgair”, zei hij onlangs.