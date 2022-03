Iris Apfel (100), ’s werelds meest opvallende stijlicoon, lanceert eigen collectie

Lipstick

Nooit van Iris Apfel gehoord? Dat kan, maar wel alleen als je A) een wifi-loze heremiet in Patagonië bent, B) je blik tot Zuid-Duitse kranten of ander onleesbaar spul beperkt of C) Maarten van Rossem heet of anderzijds volstrekt amodieus bent. De grande dame die vorig jaar augustus 100 jaar werd, stond namelijk al model voor automerk Citroën, promootte de lipstick van MAC, verkocht jassen voor label &Other Stories, had in 2005 een expositie in het Metropolitan Museum of Art in New York, vulde een aantal boeken en kreeg - uiteraard, zouden we bijna zeggen - haar eigen docu op Netflix.