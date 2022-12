Irene uit Over mijn lijk overleden: ‘Dank voor alle fijne momenten, je wordt onthouden’

Verdrietig nieuws van het team van Over mijn lijk: Irene is, net als haar moeder, overleden aan kanker. Dat vertelt presentator Tim Hofman op Instagram. ‘Team terminaal’, zoals de twee zich omdoopten in het programma, is niet meer.

‘Lieve vrienden en kijkers van Over mijn lijk, met een zwaar hart moeten we jullie mededelen dat Irene is overleden’, schrijft Tim Hofman. Tijdens de laatste reünie van het programma werd duidelijk dat het steeds slechter ging met Irene, maar volgens Hofman komt haar overlijden toch plotser dan verwacht. Irene heeft de leeftijd van 30 jaar niet kunnen halen.

In het afgelopen seizoen van Over mijn lijk maakten we als kijkers kennis met Irene en haar moeder Patrizia, die beiden borstkanker hadden. Bij Irene kwam de kanker na een tijd schoon te zijn geweest terug en werden er vijf hersentumoren ontdekt. Bij Patrizia kwam de kanker na tien jaar terug met uitzaaiingen in haar lever.

Tegendraads

‘Irene was iemand waar je je zo ongelooflijk slap mee kon lachen - net als met haar moeder trouwens. Dat kunnen lachen, en toch ook een beetje het tegendraadse was voelbaar tot het einde,’ schrijft Tim Hofman verder. Drie dagen voor haar overlijden zochten de regisseur van OML, deelnemer Jip en Hofman haar nog op in het hospice in Leiden. ‘Afgelopen zaterdag was de uitvaart: ze had zelf helemaal bedacht hoe ze het wilde en het was prachtig. de speeches, de grappen, de muziek en de warmte waarmee haar zussen en vrienden het gat opvulden wat het ontbreken van haar ouders veroorzaakte.’

Patrizia en Irene spraken in het programma open over hun dood. Zo bezochten ze al de plek waar ze begraven wilden worden (naast de vader, die overleed na twee hersenbloedingen) en vroegen ze zich af wie van de twee als eerste zou overlijden. Patrizia vertelde destijds dat ze het ‘onvoorstelbaar vond dat een gezin van oorspronkelijk vijf mensen uiteindelijk teruggebracht zou worden naar twee’. Ze overleed afgelopen juni.

‘Irene ligt nu bij haar vader en moeder, op een prachtige plek, zoals we die al zagen de eerste keer dat we bij haar voor Over Mijn Lijk waren. een waardige plek, na een waardig afscheid,’ vervolgt Hofman. ‘Dank voor alle fijne momenten, Irene. Je wordt onthouden. Doe je moeder de groetjes van me en rust zacht.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.