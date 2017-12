Irene's dubbele metamorfose en Max traint zich helemaal in het zweet

Anne-Marie's megahaar

Actrice Anne-Marie Jung komt met een hilarische spiegelselfie op de proppen waarbij ze op ludieke wijze schrijft dat het aardig wat werk is om haar kapsel zo extreem te krijgen. Volgens Jung zijn daar drie bussen haarlak voor nodig terwijl een deel van haar theatercollega's 'longproblemen' heeft door al dat gespray.

Irene's dubbele metamorfose

Irene Moors is voor een nieuw seizoen van de TV Kantine met hulp van vakkundige visagisten in de huid gekropen van Linda de Mol die onlangs voor het tv-programma Oh wat een jaar werd omgebouwd tot eightiesheldin Krystle Carrington uit de Amerikaanse hitserie Dynasty. Snapt u het nog? Irene als Linda als Krystle.

Irene als Linda als Krystl....volgt u het nog? #tvkantine #ohwateenjaar #dynasty #eightysicon Een foto die is geplaatst door Herald (@makingherrie) op 6 Dec 2017 om 11:31 PST

John bijna Abraham

Marco Borsato-componist en tekstschrijver John Ewbank wordt vandaag door zijn vriendin, psychologe en mode Kelly Weekers, uitgebreid gefeliciteerd met zijn 49-ste verjaardag. En hij feliciteerde zichzelf ook nog!

Happy Birthday to meeee 🤪👻 Een foto die is geplaatst door John Ewbank (@johnewbankofficial) op 6 Dec 2017 om 13:08 PST

Romy vindt rust

Romy Boomsma heeft eindelijk wat rust gevonden. In een openhartig bericht dat ze op Instagram deelt, schrijft ze over haar zwangerschap: ,,Ik merk dat ik veel meer kalmte ervaar als het aankomt op de aankomende overgang van 1 naar 2 kinderen, dan de switch van geen naar één kind. Ik voel me kalmer als mens, en veel meer geaard." Volgers van de brunette vinden het fijn dat ze zo eerlijk is over haar ervaring.

Max zet door

Max Verstappen dook vandaag een laboratorium in om onder begeleiding en met een zuurstofmasker op aan zijn conditie te sleutelen. En dat betekende zo te zien keihard buffelen en de nodig zweetdruppeltjes.

💪 #keeppushing Een foto die is geplaatst door Max Verstappen (@maxverstappen1) op 6 Dec 2017 om 6:37 PST

Dag Sint, welkom Kerstman

Stylist Maik de Boer geniet van dit najaar waarin eerst Sinterklaas en straks de kerstman de hoofdrol spelen. Hij komt vandaag met een ietwat homo-erotische afbeelding waarop de vertrekkende goedheiligman zijn opvolger welkom kust.

Dag Sinterklaas en welkom Kerstman 🎄 #love #xmas #gay #gaykiss #amsterdam #fun #lifestyle #holidayseason #happy Een foto die is geplaatst door MAIKDEBOER (@maikdeboer) op 6 Dec 2017 om 5:26 PST

Yolanthe geniet van de natuur

Ze deelde al meerdere foto's op haar Instagram Story, maar besloot haar volgers ook te bestoken met andere kiekjes. Yolanthe Sneijder-Cabau geniet volop van haar uitje in een winters oord. Vandaag staat ze op de foto met een harige viervoeter.

❤️ Een foto die is geplaatst door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 6 Dec 2017 om 1:36 PST

Richard is jarig

Richard Krajicek mag vandaag 46 kaarsjes uitblazen. Zijn vrouw Daphne Deckers deelt daarom een kiekje op Instagram waar het stel vrolijk in de camera lacht. ,,Happy birthday my love!" schrijft de blondine erbij. De felicitaties voor de voormalig tennisser stromen ondertussen binnen.

Richard is jarig! 😃❤🎁 Happy birthday, my love! 🍸🎂🍀 Een foto die is geplaatst door Daphne (@daphne_deckers) op 6 Dec 2017 om 2:01 PST

Rogier is actief

Rogier van der Linden heeft flink de smaak te pakken als het gaat om zijn activiteit op Instagram. Deelde hij de afgelopen dagen maar liefst zes kiekjes achter elkaar van zijn avontuur in Kaapstad, vandaag is het weer raak. Hij is namelijk terug in Nederland. De ring om zijn ringvinger trekt echter meer de aandacht van zijn volgers. 'Hoop zo dat jij met Gordon bent getrouwd!'

Hallo allemaal, filmpje! 😉🛫✈️🛩🛬 #Schiphol #airport #homeagain #geland #nederland #amsterdam #Leiden Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 6 Dec 2017 om 4:43 PST

Throwback #Afrika met deze productietopperT! Big shout out to @daanhoogervorst, Thanks for everything! 👍 😉 #talpa #kaapstad #capetown #topper Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 6 Dec 2017 om 1:56 PST

Home sweet home voor Sophie

Daar moet op gedronken worden! Sophie en Xander de Buisonjé hebben een nieuw huis. Het koppel is door het dolle heen en viert dat met een alcoholisch drankje in bed. ,,Wel tien jaar ouder, maar we did it", schrijft Sophie trots.

Na 5 jaar weer een eigen huis! Wel 10 jaar ouder😉, maar we did it @xdebuisonje!! #homesweethome ♥️ Een foto die is geplaatst door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 5 Dec 2017 om 21:19 PST

Jan

,,Sinterklaas is ons land weer uit, dus dan kan ik natuurlijk niet achterblijven", schrijft Jan Smit bij een foto op Instagram. De zanger is onderweg naar het Duitse München, maar niet zonder zijn nieuwe aanwinst: een reiskoffer.