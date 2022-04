Irene Moors speelt eerste ‘serieuze’ filmrol: ‘Heel makkelijk om te spelen dat ik oogje heb op overbuurman’

,,Eng? Laat ik het houden op gezonde spanning”, vertelt Irene Moors (54) die deze week begint met haar opnames voor de nieuwe Nederlandse romkom. ,,Want dit is voor mij totaal iets anders. Ik heb veel met Carlo geacteerd, maar dat waren altijd over the top-typetjes. Ik kon me voorheen vaak onder een pruik verschuilen.”