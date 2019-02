Intiem vader- en zoonduet Xander en Sem zorgt voor ontroering

videoVolgers op sociale media van Xander Buisonjé (45) en zijn ex-vriendin, presentatrice Wendy van Dijk, zijn laaiend enthousiast over een nieuwe, best persoonlijke duetsingle die de zanger heeft gemaakt met hun inmiddels 16-jarige zoon Sem. Menigeen voorspelt een potentiële hit. ,,Zó lief en bijzonder deze tekst”, luidt een van de vele positieve reacties.

Het Nederlandstalige nummer ging een paar dagen dagen geleden in betrekkelijke stilte in première met een videoclipje op filmkanaal YouTube. Gisteren maakten Van Dijk en De Buisonjé ook op Instagram melding van het lied Appelboom waarin Xander zingt en zijn zoon rapt. Vooral de persoonlijke tekst van het nummer, waarin vader en zoon hun gevoelens voor elkaar etaleren, lijkt mensen diep in het hart te raken. ,,Ik zit hier gewoon keihard te janken”, reageert een luisteraar. Weer een ander spreekt van ‘een tearjerker’ en ‘oorwurm’: een nummer dat in je hoofd blijft hangen.

In het nummer rapt middelbare scholier en jeugdacteur Sem, die afwisselend bij Wendy en haar man Erland Galjaard woont of anders bij Xander en zijn echtgenote Sophie, dat hij vreselijk veel van zijn vader houdt. ,,Je staat altijd aan de zijlijn, bent altijd in mijn bijzijn. Jouw strijd, is mijn strijd, en jouw pijn is mijn pijn. Ik lijk te veel op jou pa, laat dat geen geheim zijn”, aldus Sem die ook nog kort ingaat op de breed in de media uitgemeten relatiebreuk van zijn ouders.

Xander de Buisonjé en Wendy van Dijk zouden op 3 augustus 2002, na drieënhalf jaar samen te zijn geweest, in het huwelijk treden. Twee dagen voor de bruiloft werd het afgeblazen, nadat De Buisonjé aan haar had opgebiecht dat hij meermaals vreemdgegaan was. Wendy was op dat moment in verwachting en beviel op 10 februari 2003 van Sem.

Sterven

Over de geruchtmakende scheiding van zijn ouders rapt Sem, terwijl hij Xander aankijkt, dat de breuk hem zwaar viel. ,,Ik ging heen en weer”, aldus Sem die, zonder in details te treden, vindt dat hij inmiddels behoorlijk op zijn vader is gaan lijken. ,,De appel valt niet ver van de boom.” Xander gaat in het refrein ook flink de diepte in: ,,Als ik niet zielsveel van je jou, dan zal ik langzaam sterven en ga ik dood aan jou.” Volgens De Buisonjé, die het nummer (ook te luisteren via Spotify, red.)opnam in zijn huisstudio, wist hij twee maanden geleden nog niet dat zijn zoon kon zingen en rappen. Wendy is lyrisch over het eindresultaat en trots als een pauw. ,,Liefde”, oordeelt ze.

Xander de Buisonjé trouwde in 201 met zijn huidige vrouw Sophie. De twee hebben een zoontje en dochtertje. Wendy van Dijk is al jaren samen met voormalig RTL-programmadirecteur Erland Galjaard met wie ze dochtertje Lizzy (9). Van Dijk en Galjaard, die is overgestapt van Talpa van John de Mol, hebben momenteel huwelijksproblemen die ze proberen op te lossen.

Volledig scherm Xander en zijn zoon Sem © screenshot Instagram