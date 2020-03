Interview Matthijs met Tonke Dragt raakt snaar bij DWDD-kijker

Een Netflix-bewerking van Brief voor de Koning, Letter of the King. Dat mag rustig de kroon op het werk heten van de nu 89-jarige kinderboekenschrijfster Tonke Dragt. Reden voor een eerbetoon, volgens De Wereld Draait Door, en dus zocht Matthijs van Nieuwkerk haar thuis in Den Haag op. Dragt blijkt nog zeer bij de tijd. Tot groot plezier van de kijker.

Tonke Dragt oogt broos, maar blijkt een montere dame op leeftijd. Aan Matthijs vertelt ze hoe haar succesvolste werk, Brief voor de Koning, tot stand is gekomen. ,,Ik gaf destijds les en ik kon niet zo goed orde houden in het begin. Toen begon ik met verhalen vertellen. ‘En als je erg je best doet, vertel ik hoe het afloopt’. Maar ik had geen idee hoe het afliep.”

Uiteindelijk groeide dat klasverhaal uit tot een bestseller; er gingen wereldwijd miljoenen exemplaren van over de toonbank. Het boek is eerder verfilmd (2008), bewerkt tot musical (2007) en nu komt er een serie op Netflix, met in de hoofdrollen Yorick van Wageningen (de koning) en Amir Wilson (ridder Tiuri).

‘Wel drie keer gelezen’

Het gesprek van Matthijs van Nieuwkerk en Tonke Dragt in de huiselijke setting bracht op Twitter veel warme herinneringen naar boven, ook bij de presentator zelf. Kijkers gaven aan te zijn opgegroeid met de kinderboeken van Tonke Dragt, die naast Brief voor de Koning ook verantwoordelijk is voor successen als De Zevensprong (in 1982 bewerkt tot televisieserie ), Verhalen van de Tweelingbroers en De Blauwe Boekanier.

,,Dit interview met Tonke Dragt en Matthijs van Nieuwkerk, op deze manier, is fantastisch. Ik wil hem vaker zo zien, intieme portretten van iconen met aandacht en tijd’’, luidt een van de reacties.

,,Brief voor de Koning is hét boek uit mijn jeugd en ik denk van velen met mij’’, twittert een ander.

,,Wat heerlijk dat interview met Tonke Dragt. De Brief voor de Koning, wel drie keer gelezen. Haalde het in de bibliotheek in Arnhem in 1964.”

The Letter for the King zou op 16 maart feestelijk in première gaan in het Amsterdamse Pathé Tuschinski, maar dat is in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus afgelast.