Internationale filmprijs voor Instinct van Halina Reijn

Halina zat wat te eten met Carice van Houten, een van de hoofdrolspelers in de film en haar beste vriendin, toen ze het nieuws te horen kreeg. ,,We vlogen letterlijk in elkaars armen en hebben even een traan weggepinkt", laat ze weten. ,,We zijn intens dankbaar en vol vreugde dat zoveel mensen onze kwetsbare, intieme film wereldwijd omarmen."



Instinct is een thriller die vertelt over een ervaren psychologe in een tbs-kliniek (Van Houten) die geobsedeerd raakt door een zedendelinquent (Marwan Kenzari). De film ging deze week in de open lucht op een plein in Locarno in première.



Op 27 september is Instinct de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. De thriller is vanaf 3 oktober te zien in Nederlandse bioscopen.