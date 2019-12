Instinct van Halina Reijn wint drie prijzen op Alpenfestival

Halina en Carice reageerden verheugd: ,,Het was al een eer om op dit Franse filmfestival in de hoofdcompetitie te mogen draaien en dat Isabelle Huppert kwam kijken en enthousiast was, maar dat we ook nog drie prijzen in de wacht hebben gesleept is meer dan geweldig."



Het psychologische drama vertelt over een psychologe (Carice van Houten) die gevoelens ontwikkelt voor een tbs-patiënt (Marwan Kenzari) die zij behandelt. De film ging eerder dit jaar in première als openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Sindsdien heeft de film meer dan 100.000 bezoekers getrokken.