Inge gesnapt voor drankkast en 538-dj Sander trekt kleren uit in studio

Brad Pitt: de man die verliefd is op de liefde en al 15 harten brak

11:39 Brad Pitts laatste verovering op liefdesgebied zou niemand minder dan actrice Charlize Theron zijn. Of zij degene is die Pitt kan temmen is nog maar de vraag, want zijn liefdes-CV is niet mis. Zo was hij twee keer getrouwd, vier keer verloofd en brak hij in totaal 15 harten.