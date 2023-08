Influencer Selma Omari moeder geworden van eerste kindje

Influencer Selma Omari is moeder geworden. Op Instagram deelt Omari foto’s van haar zwangerschap en het pasgeboren kindje. Het was niet publiekelijk bekend dat de 29-jarige zwanger was.

‘Ik vroeg God om een zielsverwant en hij gaf me jou’, schrijft Omari bij polaroidfoto's van haar zwangere buik, gevolgd door een foto van de handjes van haar kindje. Wat de naam en het geslacht van de baby is maakt Omari niet bekend. De influencer had de afgelopen weken wel foto’s op Instagram gedeeld, maar daarop was haar zwangere buik niet te zien.

Omari, kreeg onder meer bekendheid het NTR-programma Moslims Zoals Wij en met haar deelname aan De Verraders, waar ze de ‘peper en zout’ van het programma werd genoemd. Ze redde het tot de zevende aflevering, maar werd toen geëlimineerd. ,,Ik ben trots op wat ik heb laten zien in het programma”, zei ze destijds over haar deelname.

Ruim zeven jaar geleden plaatste Selma Omari haar allereerste vlog op YouTube, die als snel 20.000 keer werd bekeken. Intussen is ze een veelbesproken influencer en vlogger met 541.000 volgers op Instagram en 125.000 abonnees op YouTube. In 2019 verloofde ze zich met rapper Boef. De relatie werd datzelfde jaar nog verbroken. Met wie Omari haar kindje heeft mogen verwelkomen is onduidelijk.

