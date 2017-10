Ine: Al onze kippen hebben obesitas van mijn taarten

De laatste taart die deelneemster Ine Paauw (44) bakte in Heel Holland Bakt droeg een symbolische naam: Back in Dubai. De decoratietaart verwees naar een lokale hit uit haar jeugd die zij voor een groot deel in dit land had doorgebracht. Helaas voor Ine hield dit baksel haar uit de finale. ,,De smaken zijn niet helemaal in harmonie,’’ oordeelde de jury.



Ondanks deze teleurstelling kijkt Ine trots terug op haar deelname aan het programma van Omroep MAX. ,,Ik ben tevreden dat ik zo ver ben gekomen. Natuurlijk had ik graag in de finale willen staan, dat zit nu eenmaal in mijn karakter.’’



De Rijnsburgse, die werkzaam is als persoonlijk begeleidster in een instelling met mensen met een beperking, had zich intensief op haar deelname voorbereid. ,,Het niveau van de deelnemers is heel hoog. Daarom heb ik mij drie maanden fanatiek voorbereid. Ik las veel boeken over bakken en struinde het internet af op zoek naar recepten. Thuis heb ik veel uitgeprobeerd. Het was zeer vermoeiend. Ik ging met luciferstokjes onder mijn ogen naar mijn werk.’’



,,We hebben zes kinderen omdat we een samengesteld gezin zijn. Mijn man vindt alles lekker wat ik bak, maar onze kinderen zijn kritisch. Op een gegeven moment lag de vriezer vol met taarten. Die hebben we ook aan de kippen gevoerd. Die hebben nu allemaal obesitas.’’



Haar deelname heeft Ine op het idee gebracht om meer met bakken en koken te doen. ,,Wij hebben naast ons huis een bollenschuur. Ik ben van plan om daar workshops in te geven.’’



Meer over Ine in Smaakt Naar Meer, woensdag om 21.25 uur op NPO 1