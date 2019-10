India helemaal klaar voor Oranje-koningspaar: ‘Maar maak alsjeblieft geen foto’s’

Lingo krijgt een tweede seizoen

11:00 Lingo blijft in ieder geval tot de zomer van 2020 te zien op televisie. De populaire spelshow, die eind augustus na vijf jaar afwezigheid een comeback maakte bij SBS6, krijgt een tweede seizoen. Dat maakte de zender vandaag bekend. De presentatie is, net als in het eerste reeks die momenteel te zien is, in handen van Jan Versteegh.