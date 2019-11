Independence Day-regisseur verfilmt zeeslag die alles veranderde: ‘Het was David versus Goliath’

In zijn kantoor aan La Brea Avenue in Los Angeles legt Roland Emmerich (63) de laatste hand aan zijn oorlogsepos Midway. Er moeten nog wat speciale effecten verfijnd worden. Wie het oeuvre van de Duitse regisseur kent – specialist in rampenfilms als Independence Day, 2012 en Godzilla waarin visuele krachtpatserij de inhoud grotendeels bepaalt – weet dat dit geen sinecure is.



Bijna 99 procent van de film is klaar. Emmerich laat zijn medewerker aan de montagetafel enkele sleutelscènes vertonen die de thema’s van zijn film weergeven. Samengevat: Amerikaans heroïsme versus Japanse zelfoverschatting. De hevige gevechten in 1942, toen Amerika als underdog de vloot van de Japanse tegenstander volledig in puin schoot, worden door historici beschouwd als een keerpunt van de oorlog in de Grote Oceaan.



,,Het was David versus Goliath’’, vat Emmerich samen. ,,Het is een film over de oorlog van goed tegen kwaad. Tegenwoordig is dat een schimmig gebied. Niemand weet nog waarover in de huidige oorlogen wordt gevochten. Toen was het allemaal veel meer helder. En de wijze waarop de Amerikaanse soldaten hun leven in de waagschaal stelden, verdient na al die jaren nog steeds ons respect.’’

Huiswerk

Uit alles blijkt dat Emmerich zijn huiswerk goed heeft gedaan. Hij weet alles van de vliegtuigen die zijn gebruikt, het type bommen, de verdeeldheid in de Japanse legerleiding en het heldhaftige optreden van de Amerikanen die in deze zeeslag eigenlijk op alle fronten ver in de minderheid waren.

,,De Japanners hadden in 1942 meer vliegdekschepen en beter materiaal en dachten het voordeel te hebben van een verrassingsaanval, maar dat laatste draaide op een fiasco uit omdat de Amerikanen hun codeberichten hadden geanalyseerd. Zodoende kon de Amerikaanse marine ondanks de overmacht van Japan hard toeslaan.’'

Emmerich wilde dit keerpunt in de oorlog, nadat Japan in 1941 eerst Pearl Harbour had platgebombardeerd, twintig jaar geleden al verfilmen. Maar de financiering, ruim 100 miljoen dollar, was destijds een probleem.

De Duitse regisseur, die al decennialang in Hollywood woont, had zijn project bij de filmafdeling van Sony gedeponeerd, maar de Japanse leiding had geen trek om zo veel geld uit te geven voor een film waarin hun vaderland de verliezende partij was. Emmerich verlegde zijn focus naar andere projecten, totdat hij een jonge schrijver ontmoette die het filmplan nieuw leven wilde inblazen.

Het budget kreeg Emmerich rond, met name door een Chinese investeerder die wel bereid was er geld in te steken. Politieke motieven speelden daarbij een rol: ,,China heeft een appeltje te schillen met Japan, dat nooit echt excuses heeft aangeboden voor zijn oorlogsmisdaden in dat land. China was dus wel bereid om diep in de buidel te tasten om Midway mogelijk te maken.’'

Realistisch

Wat de filmmaker vooral voor ogen stond, was een zo realistisch mogelijk weergave van de strijd om Midway. ,,Het verhaal is eerder verfilmd in de jaren 70 met Charlton Heston en Henry Fonda in de hoofdrollen. Maar die film had een paar toevoegingen die mij volkomen overbodig leken. Zoals een affaire tussen een Amerikaanse soldaat en een Japanse vrouw die er met de haren is bijgesleept. Dergelijke romantiek wilde ik per se vermijden.’'

Alle belangrijke personages in zijn film zijn volgens Emmerich gebaseerd op de echte hoofdrolspelers van destijds. Zo speelt Woody Harrelson admiraal Chester Nimitz die destijds de belangrijkste knopen moest doorhakken. ,,Ik wilde een realistische weergave maken. En ook op locatie filmen, zoals op Pearl Harbour.’'

Zijn historische kennis kwam Emmerich goed van pas toen hij van de Amerikaanse admiraal ter plekke toestemming moest krijgen om op Pearl Harbour te filmen .

,,Hij had een kater overgehouden aan de film Pearl Harbour van enkele jaren geleden (uit 2001, met onder anderen Ben Affleck en Kate Beckinsale in de hoofdrollen, red.) die wemelde van de onjuistheden. Zo werden er Spitfires gebruikt die toen alleen door het Engelse leger werden gebruikt.

Nimitz

,,Om toestemming te krijgen moesten wij in een vergadering met een man of dertig van de marine een soort examen afleggen. Zij wilden testen of wij ons huiswerk wel hadden gedaan. Zo vroeg deze admiraal of iemand wist wie Nimitz was geweest. Als een kleine jongen in de schoolbank stak ik mijn vinger op en zei dat hij de hoofdpersoon in onze film was. Dat antwoord viel kennelijk in goede aarde en wij kregen alle medewerking om daar te filmen.”

Al heel lang heeft Emmerich een grote fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Heeft hij geen zin om ooit eens een speelfilm over nazi-Duitsland te maken? ,,Jazeker, dat staat hoog op mijn verlanglijstje. Ik weet al over wie: generaal Erwin Rommel, een man die mij enorm intrigeert. Een Duitse oorlogsheld die werd beschuldigd van een complot tegen Hitler en gedwongen werd zelfmoord te plegen.

,,In die man zit een geweldige film. Maar ja, de wetten van Hollywood zijn meedogenloos. Als Midway flopt, dan kan ik dit project op mijn buik schrijven. Ik verwacht het niet, zeker omdat de jongeren in Amerika dit verhaal van hun ouders en grootouders zeker willen bekijken. Ook om die reden heb ik deze film zo accuraat mogelijk gemaakt.’'