In no-time een actueel én steengoed nummer verzinnen, hoe doen Woe en Van der Laan dat toch?

Fan gewond door microfoon Guns N' Roses en haalt uit naar Axl Rose: ‘Ik had dood kunnen zijn’

Guns N’ Roses-frontman Axl Rose zal niet langer na afloop van een concert zijn microfoon in het publiek gooien. De zanger laat op sociale media weten daarmee te stoppen nadat een vrouw bij een show in Australië eerder deze week gewond raakte toen ze de microfoon in haar gezicht kreeg.

4 december