In Love & Friendship hebben de dames de touwtjes in handen

Wat stelt het voor?

Laten we beginnen te melden dat de titel druipt van de ironie. Dit is géén weëig Brits kostuumdrama, maar een vlijmscherpe en ietwat gemene verfilming van een onbekender werk uit 1794 van Jane Austen (ja, die van Pride and Prejudice) waarin Lady Susan (Kate Beckinsale) het leven van iedereen in haar omgeving op vileine wijze in de war schopt. Deze manipulatieve dame trekt tijdelijk in bij haar schoonzus waar ze sluwe plannen bekokstooft om zichzelf en haar dochter aan een echtgenoot te helpen. De mannen, in de film veelal domme ezels, zijn stekeblind voor haar geraffineerde acteerwerk.



Is het niet verjaard?

Dit mag een eeuwenoud verhaal zijn en zich afspelen in lang vervlogen tijden; Love & Friendship haakt in op de huidige filmtrend waarin vrouwen niet langer deugdzame wezens zijn, maar geëmancipeerd van zich af durven te meppen. Een Jane Austen-verfilming met een sterk feministisch karakter dus, waarin de hoofdpersoon met de 'goddelijk aantrekkelijke' Lord Manwaring er zelfs een fuckbuddy op nahoudt.



Waarom deze?

Verwacht geen theekransje. De dialogen hebben, net als de dames die hier de touwtjes in handen hebben, haaientandjes. Knap werk van regisseur Whit Stillman die ook het scenario schreef en voor de uitdaging stond Austens brievennovelle - vol tekstloze karakters - aan te vullen met zelfbedachte en even sierlijke zinnen. Het is dus ook zijn verdienste dat Love & Friendship kundig de bourgeoisie op de hak neemt. Iemand afbeulen of het huis uit krijgen, gebeurt nog altijd wel in stijl. Kate Beckinsale (bekend van de vampierenreeks Underworld) speelt de rol van haar leven als verrukkelijke feeks. Schande dat ze hiervoor niet eens een Oscarnominatie kreeg.