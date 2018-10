In je bioscoopstoel meezingen met speciale Mamma Mia sing-along

Wie zin heeft in een avondje meeblèren met de hits uit de zomerfilm Mamma Mia! Here We Go Again kan vandaag zijn lol op. Bioscoopketen Pathé organiseert vanavond een speciale Sing-a-Long-voorstelling waarin de aanstekelijke nummers voorbij komen.