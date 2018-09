In iedere herinnering zit muziek

Afgelopen weekeinde speelde hij nog midden in de natuur van Vlieland, tijdens het festival Into The Great Wide Open. De vingers moesten wel opgewarmd worden. ,,Het was koud daar. Mijn handen waren even in gevecht met de toetsen’’, vertelt de bijna 80-jarige componist/dirigent/pianist in zijn appartement in Amsterdam. Maar de verstilde klanken van Satie’s Gymnopédies klonken prachtig in de buitenlucht. ,,Ik was een beetje bezorgd of het wel goed zou gaan. Er waren zoveel mensen, heel veel kinderen ook. Maar het bleef wonderlijk stil.’’