In gesprek met Finneas, de broer van Billie Eilish: ‘Ik heb met haar te doen’

Monica Geuze geeft update over inbraak: ‘Ik dacht dat ik een mental breakdown kreeg’

15 december Monica Geuze (25) gaat in haar nieuwe vlog uitgebreid in op de inbraak die afgelopen week plaatsvond in haar huis in Vinkeveen. Daarbij werd haar deur gesloopt en een ruit ingeslagen. De inbrekers kwamen echter niet verder dan die deur. ,,In huis was het een zooitje, maar niet meer een zooitje dan ik zelf er van had gemaakt.”