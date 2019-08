‘In de spits is vijf minuten een eeuwigheid’

A$AP Rocky schuldig bevonden en krijgt voorwaarde­lij­ke straf

14:52 A$AP Rocky is door een rechtbank in Zweden schuldig bevonden in de veelbesproken mishandelingszaak. De rapper krijgt een voorwaardelijke straf en moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen, dat meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Tegen de Amerikaan was zes maanden cel geëist.