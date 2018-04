'In de regiekamer zie ik de makers vaak gillend van spanning op hun stoel staan'

Video Perez Hilton ontvangt Jennie Lena thuis om voor moeder te zingen

28 april De wereldberoemde sterrenblogger Perez Hilton raakt maar niet uitgejubeld over voormalig The voice of Holland-deelneemster Jennie Lena. De Amerikaan ontving de Nederlandse Jennie (40) afgelopen week zelfs bij hem thuis in Los Angeles om een liedje te zingen voor zijn moeder. ,,Ze heeft een van mijn favoriete stemmen op de hele planeet ooit!''