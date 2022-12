In de nieuwe grafkelder van de Oranjes is nu ook ruimte voor urnen

Icon Award en prijs voor beste DJ Act bij Qmusic Top 40 Awards

Komende editie worden twee nieuwe prijzen uitgereikt bij de Qmusic Top 40 Awards, de prijzen voor de best scorende nummers en artiesten in de hitlijst gedurende het afgelopen jaar: de Qmusic Top 40 Icon Award en de prijs voor Beste DJ Act. Dat maakte het radiostation vrijdag bekend. De ceremonie is op 3 februari in Rotterdam Ahoy en wordt gepresenteerd door radio-dj Domien Verschuuren.

9 december