In de huid kruipen van sommige BN'ers bezorgen Carlo en Irene stevige hoofdpijn

,,Wij hebben het natuurlijk even met RTL besproken, maar Twan Huys heeft het tóch gehaald. Zou anders best zonde zijn geweest na weken oefenen.’’ Carlo Boszhard doet zijn schouders naar voren, trekt zijn hoofd naar achteren en legt zijn kin op zijn borst. ,,Déze wat verstijfde houding dus. Maar alles met respect’’, voegt hij daar aan toe. ,,Wij laten hem bijvoorbeeld bewust niet schuldig zijn aan het mislukken van dat programma.’’



Het typeert De TV Kantine: rake, maar liefdevolle imitaties, zonder geslepen messen. Mocht het toch wat gemeen uitpakken, dan is dat er volgens Boszhard (49) en Irene Moors (51) onbewust ingeslopen. ,,Daarnaast, afkraken is te makkelijk’’, aldus Boszhard in het pand van zijn recent gestarte productiebedrijf Herrie in het Bos op het Amsterdamse NDSM-terrein. Hij excuseert zich voor zijn ‘slaperige hoofd’. Hij en Moors zitten nog midden in de opnames voor het tiende seizoen. ,,Gisteren bijna 9 uur in de make-up gezeten. Dat is geen pretje kan ik je vertellen.’’