Impact van Netflix op ons leven en de maatschappij steeds groter

Buurt woest op stadion omdat Rammstein nachtlang uit speakers knalt

13:02 De eigenaren van een Hongaars stadion in aanbouw hebben hun excuses aangeboden aan omwonenden nadat een nummer van de Duitse metalband Rammstein in het holst van de nacht door de luidsprekers schalde. Dat kon gebeuren door een ‘technische fout’, valt te lezen in een verklaring van het stadion.