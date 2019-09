Imanuelle Grives sinds vrijdag thuis en morgen waarschijnlijk niet bij rechtszaak

Volgens Maes wordt morgen in Antwerpen alleen gesproken over de datum van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Grives is niet verplicht vandaag aanwezig te zijn. Haar management zegt dat ze nu vooral rust nodig heeft. Grives wordt samen met twee Amerikaanse vriendinnen verdacht van drugshandel op het Belgische dancefestival Tomorrowland. Volgens Maes zal Grives de verantwoordelijkheid op zich nemen. ,,De vriendinnen hebben er volgens haar niks mee te maken, dat kan ik bevestigen,” zegt Maes. Justitie houdt alle drie de dames verantwoordelijk voor drugsbezit en -handel. De advocaat van een van de twee vriendinnen van Grives zei al eerder dat zij niks met de drugshandel te maken hebben.

Maes denkt dat de enorme media-aandacht de zaak van Grives tot nu toe geen goed heeft gedaan. Inhoudelijk wil hij verder niet op de zaak ingaan. Ook niet op het excuus dat Grives gebruikte dat ze aan het oefenen was voor een nieuwe rol in een speelfilm. Inmiddels is duidelijk dat Grives daadwerkelijk in een crimefilm zou gaan spelen (haar rol is inmiddels overgenomen door Fajah Lourens), maar haar vorige advocaat Luc Delbrouck zei dat ‘het excuus van de film niet de enige reden is'. ,,Het is maar een aspect dat eruit gepikt is.”