Imanuelle Grives: Mijn emotionele staat was geen excuus voor wat ik heb gedaan

Grives – veroordeeld tot een jaar cel voor het verkopen van drugs op het Belgische festival – deed dinsdag haar verhaal bij Eva Jinek. Huilend vertelde ze dat persoonlijke problemen en worstelingen haar zo destructief hadden gemaakt dat ze ‘kapot wilde’ en roekeloos drugs inkocht voor het festival. Grives kreeg veel steun, maar ook veel hoon over zich heen. Opvallend was dat de feiten waarvoor Grives werd veroordeeld duiden op een voorbereid plan om drugs te verkopen. Grives zelfs zegt echter dat ze dat min of meer in een opwelling had gedaan omdat ze slecht in haar vel zat. De reacties op haar verhaal waren dan ook zeer wisselend.