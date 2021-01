‘Ik zou verliefd zijn op Sabine en was dus Barts rivaal, totaal uit z’n verband gerukt’

Hij weet nog goed wat hoofdredacteur Hummie van de Tonnekreek tegen de eerste lichting deelnemers aan Big Brother in 1999 zei: ‘Jongens, jullie gaan bekend worden. Maar houd er ook rekening mee: over een paar maanden is iedereen je weer vergeten. Dan is het over en klaar met de roem.’ De impact van het programma werd door alles en iedereen bruut onderschat. Zelfs de eerste afvaller ooit wordt nog altijd geregeld op straat herkend.