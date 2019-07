‘Ik wil opera tastbaar maken’

Opera mag dan in de opvatting van menigeen een tamelijk hoogdravende tak van kunst zijn - Mylou Mazali en haar ensemble Opera per Tutti (Opera voor iedereen) willen het eeuwenoude muziektheater juist populariseren zonder het plat te maken.



,,Ik heb twee helden: Luciano Pavarotti omdat hij in 1990 de grote oversteek waagde door in Turijn in een voetbalstadion Nessun Dorma uit de opera Torandot te zingen. Iedere voetbalgek waar ook ter wereld kent die aria inmiddels. En natuurlijk André Rieu, destijds dikwijls bespot, die al jarenlang een miljoenenpubliek bereikt. Voor mij beiden missionarissen die de drempel van opera hebben geslecht.”



Mylou Mazali (52) verzorgt 12 juli de aftrap van de Pride met de voorstelling That’s Amore in het Muiderslot. Een plek die druipt van de symboliek, want de Nederlandse dichter en toneelschrijver P.C. Hooft schreef er begin 1600 de eerste vaderlandse opera: Granida.



Het programma is, vertelt ze, een ‘lappendeken’ van verschillende operafragmenten die wat haar betreft gerelateerd zijn aan de Pride, het feest der diversiteit in Amsterdam van de LHBT-gemeenschap voor heel Nederland.



Mazali, zelf heteroseksueel: ,,Ik sta geregeld op het podium in een mannenrol - ik mag het wel mijn specialiteit noemen. Vergeet niet dat rond 1600, de tijd van Shakespeare, vrouwen niet mochten optreden. Destijds namen castraten de hoge zangpartijen voor hun rekening. Pas later gingen vrouwen - alten en mezzosopranen - ook zingen.”