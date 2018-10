'Ik wil de muziek van Roxette in leven houden'

De ideale wereld bestaat niet, daar is Per Gessle (59) inmiddels wel achter. Anders had hij hier niet alleen gezeten in zijn suite op de achtste etage van een chique Amsterdams hotel. ,,In de perfecte wereld zouden we met Roxette een nieuw album uitbrengen en nu beginnen aan een wereldtournee.’’



In het ware bestaan heeft Gessle, de mannelijke helft van het zo succesrijke Zweedse popduo, vorige maand een Engelstalig solo-album uitgebracht (Small Town Talk) en is hij begonnen aan een Europese tournee. In kleine zaaltjes, voor 1000 tot 2000 mensen per avond. Donderdag staat hij in TivoliVredenburg in Utrecht. Met Roxette had hij minstens Ahoy geboekt.



Toch zit de componist er in zijn gescheurde jeans en simpele zwarte T-shirt - gouden ring in het rechteroor - niet somber bij. Gessle heeft al lang leren leven met de gevolgen van de rampspoed die zijn muzikale wederhelft Marie Fredriksson trof – en daarmee ook hem.



In 2002, op de dag waarop een jaar eerder de aanslag op de Twin Towers plaatsvond, zakte Marie Fredriksson na een rondje joggen in de badkamer in elkaar. Ze kreeg de vernietigende diagnose van een hersentumor. Hoewel artsen haar overlevingskansen als gering omschreven, hadden de operatie, bestralingen en chemokuren het gehoopte effect. Alleen was doorgaan met Roxette onmogelijk.



,,Het was een shock’’, zegt Gessle over het moment waarop hij van haar ziekte vernam. Noodgedwongen nam hij afscheid van het internationale succes, maar aan de grond zat hij niet. Naast Roxette had hij nog steeds zijn soloprojecten en hij viel terug op zijn oude Zweedse band uit de jaren 80, Gyllene Tider.



,,Wat er met Roxette gebeurde, was nauwelijks van belang. Maries overlevingskansen leken zo minimaal, dat de bandleden en ik dolblij waren dat ze het redde. Ik kan het geen rouwproces noemen, ik paste me gewoon aan de nieuwe omstandigheden aan. Een keus had ik niet.



,,Hoewel, ik moest wel wat keuzes maken. Een andere zangeres in Roxette? Dat was nooit een optie. Marie is niet te vervangen. Ik had ook nog de liedjes, ging ik die nooit meer zingen? Dat ging mij te ver, ik wilde de muziek in leven houden.’’