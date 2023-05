Ik vond het toch best jammer wat de jongste zoon van Frans Bauer zei

Harry, de vergeten prins? Paleisdeu­ren in het Verenigd Koninkrijk sluiten misschien voorgoed

Waar een vermeende achtervolging door paparazzi van prins Harry en Meghan in de Verenigde Staten alle kranten haalt, reageren de Britse media lauw. Het zegt alles over de plek in de schaduw die hem wacht. Schrijvers en historici vergelijken zijn lot met dat van Edward VIII, die in 1936 aftrad als koning om met zijn geliefde Wallis Simpson te kunnen trouwen.